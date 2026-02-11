Melograno della speranza, per ricordare chi soffre di leucemia

Nel cortile delle scuole di Ziano c'è un albero della speranza, piantato per ricordare a tutti che ci sono bambini meno fortunati. L'albero è un melograno ed è stato messo a dimora dalla Pro loco, insieme all'amministrazione comunale, all'Associazione genitori e amici del bambino leucemico di Pavia e alla Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti con tumori o leucemie. Il melograno ricorda a tutti che ci sono famiglie meno fortunata e, soprattutto, ricorda che ciascuno può fare qualcosa per aiutarle. A prendersi cura dell'albero saranno gli stessi bambini delle scuole materna e elementare a cui il "melograno della speranza" è stato affidato.