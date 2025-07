Mercatino di Roveleto, gli espositori: «Meritiamo rispetto»

Sono almeno una sessantina i firmatari di una lettera indirizzata al nostro quotidiano. Chi scrive e ci mette la firma è un gruppo di espositori frequentatori del mercatino degli hobbisti in calendario ogni terza domenica del mese a Roveleto e ogni quinta domenica del mese a Cadeo. Il documento è stato inviato per conoscenza anche alla Pro loco di Roveleto che gestisce l'evento e alla sindaca del comune di Cadeo. Gli aderenti alla manifestazione ci tengono a puntualizzare quella che è la loro attività e il loro comportamento.

«Siamo gli stessi che vanno a Pontenure, Fiorenzuola, Caorso e tanti altri paesi dove non abbiamo mai avuto alcuna lamentela. Paghiamo il tesserino regionale (costa 100 euro più le relative marche da bollo, ed è valido per un anno dal suo rilascio o per partecipare a dieci eventi, nda) e il plateatico al Comune (pari a dieci euro, nda). La maggior parte di noi fa enormi sacrifici per partecipare, con la speranza di poter arrotondare la pensione. Meritiamo rispetto. Non siamo portatori di letame. Siamo persone oneste e rispettose dei territori che ci ospitano. Rispettiamo le regole e non accettiamo che si denigri la nostra attività».

Lo sfogo nasce in seguito alle critiche che puntualmente si sollevano al termine di ogni mercatino (per lo più a mezzo social), soprattutto relativamente all'ingombro e alla quantità di rifiuti che vengono accatastati lungo il controviale. Quando il regolamento comunale della manifestazione tra gli obblighi degli espositori cita: tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita ed esposizione raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori.