Moto contro auto, marito e moglie all'ospedale dopo un terribile volo

Grave incidente nel pomeriggio di domenica 10 agosto in località Piancasale di Bobbio, lungo la Strada Statale 45, dove una coppia in moto è rimasta ferita dopo uno scontro con un'auto.

A bordo della due ruote viaggiavano marito e moglie, residenti a Gazzola: lui di 61 anni, lei di 55. Lo schianto è avvenuto quando un'auto, per cause in corso di accertamento, si è immessa sulla statale proprio mentre sopraggiungeva la moto.

L'impatto è stato violento. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito oltre il guard rail, precipitando nel greto di un canale laterale alla strada. Una caduta rovinosa di alcuni metri, fortunatamente attutita dalla fitta vegetazione. La donna invece è rimasta sull'asfalto, riportando una frattura a una gamba. Subito è scattato l'allarme, sul posto i vigili del fuoco di Bobbio, un'ambulanza del 118 e i tecnici del soccorso alpino e l'elisoccorso decollato da Parma.

Le operazioni di recupero del centauro sono state particolarmente delicate: i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino hanno lavorato in coordinamento per riportarlo in sicurezza sulla carreggiata, dove ad attenderlo c'erano i sanitari. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale. La moglie, è stata caricata sull'elicottero e trasportata al Maggiore di Parma.

Entrambi i coniugi sono stati ricoverati con traumi e ferite di media gravità, ma non sarebbero in pericolo di vita. Illesi gli occupanti dell'automobile.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bobbio.