Moto fuoristrada d'epoca, domenica 18 maggio sfida a Ziano

Domenica 18 maggio si tiene a Ziano il secondo Trofeo dei 7 colli, campionato interregionale gruppo 5, valido per Liguria, Lombardia e Piemonte. Oltre 200 moto fuoristrada d’epoca guidate da altrettanti piloti in arrivo da tutto il Nord Italia si sfideranno, dalle 9,30 per tutta la giornata, lungo un anello di 40 chilometri su strade sterrate e terreni privati, con due prove speciali. Le gare si concluderanno con le premiazioni dei migliori per categoria per annata e per cilindrata (tra cui una per giovani e una per donne).