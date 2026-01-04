Muore cinque giorni dopo il frontale sulla tangenziale

È morto Claudio Ridolfo, il 71enne di Caorso gravemente ferito nello scontro frontale avvenuto la mattina del 29 dicembre lungo la tangenziale di Piacenza, all’altezza dello svincolo di Montale. L’uomo è deceduto nella tarda mattinata di sabato 3 gennaio, dopo cinque giorni di ricovero all’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasportato in condizioni disperate.

L’incidente si era verificato intorno alle 10.30, quando una Mercedes e una Hyundai si erano scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. L’impatto era stato devastante: entrambe le vetture erano andate distrutte e la tangenziale era rimasta chiusa per ore per consentire i soccorsi e i rilievi.

Pensionato già dipendente della Saipem, Ridolfo, alla guida della Mercedes, aveva riportato un grave trauma cranico e diverse ferite profonde. Vista la criticità del quadro clinico, era stato richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso decollato da Milano, che lo aveva trasferito d’urgenza a Parma dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Ferito anche il conducente della Hyundai, un 32enne, rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. Per estrarlo era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L'uomo aveva riportato seri traumi alle gambe.