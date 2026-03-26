Nel 1979 il delitto del giornalista d’inchiesta: cosa stava per pubblicare Pecorelli?

Roma, 20 marzo 1979. Ore 20.30. Il giornalista Mino Pecorelli sale sulla sua Citroën verde parcheggiata in via Orazio. Ha appena lasciato la redazione di Op – Osservatore Politico. Gira la chiave. Il motore parte. Un uomo si avvicina al finestrino. Ha una pistola. Pecorelli tenta la retromarcia ma un primo colpo lo centra in bocca, gli altri tre alla schiena. Sull’asfalto restano quattro bossoli calibro 7.65, due Gevelot e due Fiocchi. Un’esecuzione. Da subito si diffonde una parola: ricattatore. Un’etichetta. Una sentenza mediatica voluta da chi, dopo avergli impedito di pubblicare la sua ultima inchiesta uccidendolo, ha poi occultato con il fango anche quelle già pubblicate. Sarà il Tribunale di Perugia, il 24 settembre 1999, a scrivere nero su bianco che Mino Pecorelli non era un ricattatore, “perché chi ricatta minaccia di pubblicare, mentre il giornalista Pecorelli pubblicava tutto: tutte le notizie che altri non avevano il coraggio di rendere pubbliche”.