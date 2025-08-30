Non paga il formaggio, zuffa al supermarket e arresto per rapina

Ha preso tre pezzi di formaggio dal frigo del supermercato Basko di Borgonovo e ha cercato di andarsene senza pagare. È andata male al cinquantenne ufficialmente residente in paese, di fatto senza fissa dimora, con problemi di dipendenza da stupefacenti e seguito dai servizi sociali: è stato arrestato con l’accusa di rapina. Infatti, nel tentativo di fuggire, si è azzuffato con un dipendente del negozio che aveva tentato di bloccarlo, trasformando il furto in rapina (rapina impropria, per la precisione).

Ieri mattina è comparso in tribunale per essere processato con rito direttissimo.