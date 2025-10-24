Nuovi asfalti a Borgonovo, lavori per 180mila euro

Con 180mila euro si rifanno gli asfalti di Borgonovo. I primi ad essere rimessi a nuovo sono il parcheggio del camposanto del capoluogo e il vialetto di accesso, dove è in corso in cantiere che entro le festività di inizio novembre restituirà un'area pienamente fruibile. Oltre ai lavori esterni anche nell’area interna del cimitero, sono stati eseguiti alcuni lavori a tempo record. Quelli cioè finanziati questa volta dai privati, proprietari delle cinque “stecche” di cappelle che a inizio settembre erano state depredate dai ladri di rame. Nel pacchetto commissionato di interventi sono contemplati nuovi asfalti anche lungo il tratto finale di via Puccini, un tratto di via Verdi, e alcuni tratti groviera di strada Castellina e della ciclabile di Bruso.