Ospedale di Bobbio lavori in corso per Cau e Radiologia

Sono terminati all’ospedale di Bobbio i lavori di miglioramento sismico che hanno interessato le fondazioni e le strutture portanti presenti al piano terra degli edifici A e B del nosocomio. Nell’ambito di questa importante operazione di adeguamento normativo – finanziata con il fondo APB01 per un importo di 1.850.000 euro più fondi aziendali – oltre agli interventi di miglioramento sismico sono in corso le opere per riqualificare gli spazi destinati ad accogliere il Centro assistenza urgenza (Cau) e il servizio di Radiologia, dotato di tre sale diagnostiche: due dedicate alla radiologia digitale diretta (tecnologia DR – Digital Radiography) e una riservata alla tomografia computerizzata (Tac).

Per garantire la piena sicurezza di pazienti e operatori durante l’allestimento degli impianti nei nuovi locali, a partire da giovedì 24 luglio 2025 e per circa 30 giorni, l’accesso principale dell’ospedale non sarà disponibile. Gli utenti potranno accedere al nosocomio attraverso l’ingresso posteriore, da via Antonio Gianelli, accanto all’attuale accesso del Cau. L’Azienda Usl ha predisposto una segnaletica dettagliata per facilitare l’orientamento degli utenti.