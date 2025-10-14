Parcheggio e lavori in corso Matteotti, interventi da 2,4 milioni
A Castelsangiovanni, affidati direttamente all’operatore della logistica che deve corrispondere i soldi al Comune
Mariangela Milani
|2 ore fa
Sarà l’operatore privato, Valtidone Logistic Development Srl, a progettare e realizzare il parcheggio tra via Pascoli e via Giordano Bruno e il rifacimento di parte di corso Matteotti, a Castelsangiovanni, con una buona parte della prima fetta di oneri di compensazione dovuti dall’allargamento del polo logistico.
Dei circa 2 milioni e 400 mila euro che l’operatore della logistica deve corrispondere al Comune, un milione e 900 mila euro saranno destinati a questi due interventi considerati “bandiera”. Anziché cioè incassare i soldi, l’amministrazione comunale ha deciso di affidare direttamente al privato anche l’onere di realizzare tutti gli interventi, sperando così di accorciarne i tempi di realizzo. Uno è il nuovo parcheggio a servizio del centro storico, tra via Giordano Bruno e via Pascoli.
L’altro grosso intervento che verrà finanziato, progettato e realizzato direttamente dal privato sarà il rifacimento di corso Matteotti tra piazza XX Settembre e via Fermi.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sfruttamento della prostituzione, 40enne piacentino arrestato in Oltrepò
2.
«Ha detto di averla spinta giù»: la testimonianza che scuote il processo per la morte di Aurora
3.
Nuovo ospedale, ecco i tre colossi. Investimento da 296 milioni
4.
I sette cani e i sei gatti di Daniela ora cercano una nuova casa