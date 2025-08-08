Pianello, polemica per l'auto del Comune: «Serve regolamento»

A Pianello scoppia la polemica sull’utilizzo della Dacia Duster di colore bianco di proprietà del comune. I consiglieri di minoranza accusano il sindaco di utilizzarla in maniera impropria. A finire nel mirino è in particolare un’uscita, lo scorso 26 giugno, quando «la nuova auto del comune – dice il capogruppo Alfredo Giuppi – è stata vista e ripresa mentre era parcheggiata a Caminata, in prossimità di una pizzeria». Ma il sindaco Lodigiani si difende: «Quell’auto è sempre stata utilizzata esclusivamente da personale di questa amministrazione regolarmente autorizzato e per fini istituzionali. Quella sera - aggiunge - , terminato il consiglio comunale, io e alcuni consiglieri abbiamo proseguito i lavori sui temi in ordine del giorno fino all’una di notte. Visto l’impegno richiesto e per risparmio di tempo, gli argomenti sono stati discussi anche durante la cena in un esercizio di Alta Val Tidone». Motivazioni che non bastano a placare la polemica tanto che la minoranza chiede che il sindaco si scusi e che venga istituito un regolamento per l'utilizzo dell'auto. «Polemiche che, senza riuscirci, hanno il solo scopo di rallentare l’attività amministrativa» ribatte Lodigiani.



