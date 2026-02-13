Portiera aperta all'improvviso, ciclista ci sbatte contro e finisce a terra
E' successo in via Taverna a Piacenza. La donna, una giovane insegnante, non ha riportato gravi lesioni
Ermanno Mariani
|1 ora fa
Incidente in via Taverna a Piacenza, nella mattinata di venerdì 13 febbraio. Una ciclista è finita a terra dopo essersi scontrata con la portiera improvvisamente aperta di un'auto che aveva parcheggiato.
La donna, una giovane insegnante, è stata soccorsa dal personale del118 e portata al pronto soccorso. Non ha riportato gravi lesioni. Sul posto la polizia locale per i rilievi.
