Precipita dal ponte Gobbo, soccorsi in azione
Sul posto vigili del fuoco e gli uomini dl Soccorso alpino. E' il terzo caso simile in pochi mesi
|16 minuti fa
Sono in corso le operazioni per il recupero di una persona che oggi, lunedì 22 settembre, è precipitato dal ponte Gobbo, a Bobbio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sul posto i vigili del fuoco e gli uomini dei Soccorso alpino Monte Alfeo. È il terzo caso simile in pochi mesi.
