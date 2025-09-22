Liberta - Site logo
Redazione Online
|16 minuti fa
Precipita dal ponte Gobbo, soccorsi in azione
1 MIN DI LETTURA
Sono in corso le operazioni per il recupero di una persona che oggi, lunedì 22 settembre, è precipitato dal ponte Gobbo, a Bobbio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sul posto i vigili del fuoco e gli uomini dei Soccorso alpino Monte Alfeo. È il terzo caso simile in pochi mesi.

