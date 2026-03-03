Proteste per le corse tagliate del bus 18. Garetti: «Colpa del ponte sul Nure»

Fa discutere la riduzione delle corse del trasporto pubblico a Piacenza sulla linea 18, collegamento tra la stazione ferroviaria, la Baia del Re e il quartiere Giarona. Diverse segnalazioni sono arrivate alla nostra redazione: «Sono state soppresse la metà delle corse pomeridiane della linea 18 - scrive un utente -, eppure il bacino di utenza non si è contratto, anzi il pullman percorre zone altamente popolate».

A replicare è Paolo Garetti, amministratore unico di Tempi Agenzia: «La linea numero 18 in zona Giarona, a fronte della nuova organizzazione emergenziale del trasporto pubblico dovuta alla chiusura del ponte sul Nure, ha visto la riduzione di alcune corse, e non delle linee, individuate in base alla presenza di possibili alternative e al sottoutilizzo negli orari non centrali, quindi non scolastici e nelle prime ore del mattino».

Una scelta, spiega Garetti, basata sui flussi: «Nel caso della linea 18, non essendoci un utilizzo massivo, esiste appunto un’alternativa: a circa trecento metri dalla fermata passa la linea MB, con cadenza ogni 15-20 minuti». Il nodo, aggiunge il vertice di Tempi, è legato ai lavori sul ponte sul Nure. La chiusura del viadotto ha imposto percorsi più lunghi sulla tratta Fiorenzuola-Piacenza, con aumento dei chilometri e maggiore impiego di mezzi e personale. Da qui, a detta sua, la necessità di riequilibrare risorse e percorrenze. «Nei prossimi giorni, comunque, i cittadini che hanno segnalato il disservizio saranno ricevuti per un chiarimento» conclude Garetti.