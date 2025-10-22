Pubblica Assistenza, giovani e non solo alla presentazione del corso per militi

Lunedì 27 ottobre, prende il via il nuovo corso di formazione della Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta. Le lezioni, il lunedì e il mercoledì sera, si terranno nella sede di via Morselli. All’invito a partecipare alla prima serata hanno risposto circa 50 tra giovani e adulti. "Non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa" dice il presidente della Pubblica Mariano Gaddilastri. Le prime 40 ore, da qui a dicembre, serviranno a formare i militi addetti ai trasporti ordinari (visite specialistiche, trasporti per dialisi) e quelli che vorranno occuparsi del centralino e di tutte le attività a supporto della sede. Per chi deciderà di continuare ci saranno, da gennaio, altre 60 ore di formazione che abiliteranno i volontari a prestare sevizio in ambulanza per i trasporti di emergenza.