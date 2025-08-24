Rabbia in chi ha vinto il bando:  «Il ricorso al Tar è un danno»

«Un ricorso contro la Regione per essere stato escluso da un finanziamento? A Piacenza non si era mai sentito. Ma adesso, la possibile decisione del Tar rischia di causare problemi e ritardi per la realizzazione dei nostri progetti. Per noi è un danno, per il quale siamo pronti a difenderci legalmente».

È andata di traverso ai sindaci di Castelsangiovanni, Cadeo, Calendasco, Ziano e Vernasca - aggiudicatari delle risorse regionali del bando per gli impianti sportivi - la decisione del Comune di Pontedellolio di presentare ricorso al Tar per la sua esclusione al finanziamento del bando a causa di presunte irregolarità, come primo comune tra i non finanziati: un intoppo che potrebbe rimettere in discussione la graduatoria o allungare di molto i tempi per la riqualificazioni degli altri centri sportivi.

Tutti e cinque i comuni hanno già scritto preoccupati alla Regione per capire il da farsi e se i finanziamenti, comunque decida il giudice amministrativo, saranno confermati. Il giudice dovrebbe pronunciarsi il 3 settembre.