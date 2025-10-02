Ragazza scomparsa a Sarmato, proseguono le ricerche

Proseguono le ricerche di Martina, la giovane che si sarebbe allontanata da casa nel pomeriggio di martedì 30 settembre a Sarmato.

«La ragazza indossava una felpa con cappuccio grigia chiara e dei pantaloni neri in tessuto - ha spiegato l'amministrazione comunale con una nota su Facebook -. Aveva uno zaino giallo di marca Eastpak e scarpe Nike Jordan verdi. L'ultima volta è stata vista in Via Po a Sarmato vicino al passaggio a livello».

Alle operazioni di ricerca, iniziate nella tarda serata di martedì 30 settembre, stanno partecipando i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale della Croce rossa con un cane.

Nella serata di mercoledì 1° ottobre il padre della giovanissima ha lanciato un appello alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?": «Qualsiasi cosa sia successa torna, perché le cose si sistemano e si mettono a posto, tutto si può riparare. È il momento di tirare fuori la tua forza e di uscire da questa difficoltà. Noi siamo qui e ti aspettiamo».

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, sono proseguite senza sosta dalla notte di martedì fino a tutta la giornata di ieri. Il punto base è stato allestito alla stazione dei carabinieri di Sarmato, dove ieri sono arrivati anche i mezzi dei vigili del fuoco che si sono avvalsi di droni. Le operazioni aeree sono proseguite fino al pomeriggio, quando sono state sospese per mancanza di elementi concreti sulla direzione presa dalla giovane. Nel frattempo, i carabinieri hanno ascoltato parenti, amici e compagni di classe alla ricerca di indizi utili. L’ipotesi più accreditata resta quella dell’allontanamento volontario: la quattordicenne potrebbe aver trovato ospitalità presso conoscenti o essersi mossa autonomamente. Sui social si è intanto registrata una forte mobilitazione, con tante persone che hanno condiviso l’appello nella speranza di ritrovare al più presto la ragazza e riportarla a casa.