Risoluzione dell'appalto, Gps fa ricorso

Piacenza Parcheggi-Gps (Global parking solutions) ha presentato l’annunciato ricorso contro la risoluzione contrattuale disposta dal Comune il 26 settembre. Un ricorso d’urgenza per chiedere al Tribunale, in via cautelare, la sospensione di quel provvedimento che, nel dichiarare chiuso l’appalto del 2012 per il parcheggio interrato in piazza Cittadella e la gestione pluriennale di sosta a pagamento e rimozione forzata, intima a Gps la riconsegna entro il 13 ottobre del cantiere e dei parcometri, ed entro il 5 novembre dell’area di viale Sant’Ambrogio utilizzata da deposito di carri attrezzi e veicoli rimossi.

Il Tribunale fissa il 4 novembre la discussione della sospensiva ma fra 5 giorni vanno riconsegnate l’area di piazza Cittadella e i parcometri.