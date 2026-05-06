Ritorna la Mostra-mercato del giocattolo vintage ed è già record

Edizione da record, quella in programma sabato 9 e domenica 10 maggio a Piacenza Expo, per la “Mostra-mercato del giocattolo vintage”.

Nata sei anni fa come evento collaterale a Pantheon - rassegna nazionale di numismatica e filatelia - la “Mostra-mercato del giocattolo vintage” vivrà quest’anno la sua seconda edizione in solitaria con numeri che ne testimoniano non solo la crescita, ma anche l’enorme interesse riscontrato tra addetti ai lavori e collezionisti. L’evento fieristico, infatti, sarà animato quest’anno da oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia che allestiranno in tutto 380 banchetti; numeri che evidenziano una crescita complessiva del 35% rispetto al 2025 e che hanno indotto gli organizzatori di Piacenza Expo ad allestire per la prima volta la “Mostra-mercato del giocattolo vintage” nei 15.000 metri quadrati espositivi del Padiglione 1.

“Un trend positivo - commenta il Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa - che testimonia non solo il grande interesse per il collezionismo e per gli oggetti ludici del passato, ma anche l’elevata qualità dei numerosi espositori presenti. Il know-how e la professionalità della nostra struttura operativa ci consente di alternare eventi specialistici di altissimo profilo tecnico, ad altri, come appunto la Mostra-mercato del giocattolo vintage, dedicati al grande pubblico e in grado di regalare momenti di gioia e di divertimento. Un grazie a tutti gli espositori che hanno scelto Piacenza Expo rafforzando ulteriormente questo evento”.

I visitatori della “Mostra-mercato del giocattolo vintage” potranno scegliere tra bambole, trenini elettrici, soldatini, automobiline, modellismo statico, dinamico, aereo e navale, giocattoli di latta e in legno, auto a pedali, figurine da collezione, manifesti pubblicitari, fumetti, vinili, piccolo antiquariato e modernariato e tanti altri oggetti ludici del passato.

Come per le edizioni precedenti, anche l’8ª edizione della “Mostra-mercato del giocattolo vintage” sarà impreziosita da imperdibili eventi collaterali. Un’intera area del Padiglione 1 sarà animata da veicoli e attrezzature del mondo Ghostbuster, con il gruppo Ghostbuster ad Piasëisa, e la presenza dell’ artista Vanissa Capitini con i suoi diorami e la replica dell’auto di RoboCop. Prevista anche una mostra a tema mattoncini con l’associazione Mat-toncini del Ducato, una mostra speciale di automodelli curata dal gruppo Die Cast Scala 1:8 Italia, e un’area con i famosi influencer di Mammamelocompri.