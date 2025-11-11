Rubano una Panda per commettere furti. Poi la riportano sotto casa, distrutta
In zona Volta del Vescovo. La proprietaria della macchina, svegliata dalla polizia, scopre che la sua Panda era stata usata per una notte di razzie
Marcello Pollastri
|22 minuti fa
Un episodio insolito e inquietante quello avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nella zona della Volta del Vescovo. Protagonista una donna, ospite di alcuni amici in città, che si è vista svegliare nel cuore della notte dalla polizia con una notizia sconcertante: la sua Fiat Panda era accesa, parcheggiata sotto casa, ma in condizioni disastrose. Nel corso della notte, infatti, l’auto era stata rubata da ignoti che l’avrebbero utilizzata per mettere a segno una serie di furti nella zona, tra cui al bar Pieno Gusto della stazione di servizio di Piacenza Petroli e al River Park. Poi, con una mossa al limite dell’assurdo, i ladri hanno riportato il veicolo nello stesso punto da cui lo avevano prelevato, lasciandolo acceso e con l’abitacolo sporco di fango, foglie e rami, forse nel tentativo di confondere le tracce o camuffare eventuali impronte.
A dare l’allarme è stato un metronotte, che durante il giro di controllo ha notato la Panda ferma con il motore acceso e l’ha riconosciuta come uno dei veicoli segnalati nell’ambito delle indagini sui furti commessi nelle ore precedenti. L’uomo ha quindi chiamato la polizia, che è immediatamente intervenuta sul posto. Gli agenti, dopo i primi accertamenti, sono risaliti alla proprietaria del veicolo, una donna originaria di un’altra regione, che stava trascorrendo qualche giorno a Piacenza ospite di amici. È stata svegliata nel cuore della notte e invitata a scendere in strada, dove ha trovato la sua auto ridotta in pessime condizioni.