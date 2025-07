Sbanda e finisce sullo sfiato del gas, auto in bilico sui tubi

E' rimasta incastrata sui tubi di sfiato del gas, con il muso che punta al cielo, l'auto coinvolta in un incidente stradale a Podenzano nella mattinata di mercoledì 23 luglio. Al volante una donna che, uscendo da via Salvo d'Acquisto, per evitare una macchina che arrivava da via Papa Giovanni XXIII in direzione Piacenza ha probabilmente compiuto una manovra improvvisa finendo sul marciapiede e sulle tubature. La donna non ha riportato ferite ma solo un gran spavento, e a scopo precauzionale è stata trasportata all'ospedale di Piacenza da una ambulanza della pubblica assistenza San Giorgio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio e i vigili del fuoco di Piacenza per le verifiche alle condotte dell'impianto di distribuzione del gas.