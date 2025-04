Sbatte la testa contro una vetrata mentre gioca a padel

Sbatte violentemente la testa e una spalla contro la vetrata di un campo da padel. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 aprile, ai campi di padel di Quarto, frazione al confine tra i comuni di Piacenza e Gossolengo.

L'allarme è scattato attorno alle 16. Da quanto si è appreso, un giocatore che sta muovendo i primi passi in questa disciplina sportiva, ha improvvisamente battuto la testa e una spalla contro una delle vetrate che circondano lo spazio da gioco ed ha riportato un forte trauma cranico. L'impatto è stato così forte che lo sportivo ha perso conoscenza per alcuni minuti.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza di Parma Soccorso che ha trasportato in via precauzionale il ferito, che nel frattempo si era ripreso, all'ospedale Maggiore di Parma.