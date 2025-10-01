Scomparsa a Sarmato: ragazzina non torna a casa da ieri, ricerche in corso

Liberta - Site logo
Carabinieri e vigili del fuoco al lavoro per trovare una giovanissima che si è allontanata da casa nel pomeriggio di ieri

|1 ora fa
Ricerche in corso a Sarmato per una ragazzina che si sarebbe allontanata da casa nel pomeriggio di ieri. Al lavoro i militari della Stazione dei carabinieri del paese.
«La ragazza - fa sapere il Comune attraverso la pubblicazione di una nota su Facebook - indossava una felpa con cappuccio grigia chiara e dei pantaloni neri in tessuto. Aveva uno zaino giallo Eastpak e delle Nike Jordan verdi. L'ultima volta è stata vista in Via Po a Sarmato vicino al passaggio a livello».
Oltre i carabinieri, sulle tracce della giovane anche i vigili del fuoco attraverso una squadra da Piacenza e una da Castel San Giovanni. Le ricerche stanno proseguendo dalla tarda serata di ieri, martedì 30 settembre.
Il riferimento per le ricerche sono i Carabinieri, bisogna quindi contattare le Forze dell'Ordine nel caso aveste notizie.

