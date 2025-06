Scontro tra un'auto e una moto a Caorso, grave un 53enne

Sono gravi le condizioni di un motociclista rimasto ferito in uno scontro con un'auto nella mattinata di sabato 7 giugno a Caorso. Il centauro, un cremonese di 53 anni, stava viaggiando lungo la statale 10 quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile che proveniva in senso contrario, condotta da un uomo di 50 anni di Piacenza. Nell'urto il 53enne è finito rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con una ambulanza della Pubblica assistenza di Monticelli e l’auto infermieristica di Roveleto. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Caorso.