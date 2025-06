Sfalcio sotto le mura, i balloni regalati al Raineri Marcora

Un esempio concreto di sostenibilità, collaborazione educativa e rispetto per l’ambiente arriva da sotto le mura di porta Borghetto, dove il Comune di Piacenza e l’istituto agrario Raineri Marcora hanno avviato una proficua collaborazione per la gestione e valorizzazione del verde pubblico.

In questi giorni, l’area verde di circa 5 ettari lungo via XXI Aprile è stata oggetto del primo sfalcio stagionale, che ha prodotto ben 48 balloni di fieno. Un raccolto che non finirà disperso, ma verrà destinato alla stalla didattica Itas del campus, garantendo 24 giorni di autonomia alimentare per le bovine in lattazione presenti nella scuola. Un risultato che rappresenta non solo un importante risparmio economico, ma anche un contributo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, grazie a una filiera corta e circolare. Se le condizioni climatiche lo permetteranno, è previsto un secondo sfalcio entro la fine dell’estate, con l’obiettivo di produrre ulteriore foraggio a chilometro zero per le frisone del campus. «L’ottica è quella di individuare possibili collaborazioni tra Comune e Scuole del territorio – afferma l’assessore Matteo Bongiorni –. Ai progetti già in atto si aggiunge anche l’Istituto Marcora, con cui abbiamo avviato un dialogo che sta già dando i primi frutti. Ringrazio l’Ufficio Verde del Comune, sempre disponibile a cogliere nuove opportunità. L’intervento rappresenta un modello virtuoso di gestione condivisa del patrimonio pubblico, dove la manutenzione di un’area verde si trasforma in risorsa agricola per fini educativi. Un approccio che valorizza il concetto di circolarità, riducendo gli sprechi e contribuendo alla formazione pratica degli studenti».