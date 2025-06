Spari all'ex Berzolla, un ferito e un arresto

Arrestato con l'accusa di aver sparato un colpo di pistola a un connazionale. Si tratta di un uomo di 28 anni che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe ferito un 44enne di origini marocchine nella zona tra via dei Pisoni e via Berzolla. Ieri mattina è stato convalidato il fermo dell'uomo che ha dichiarato di aver sparato con "una sorta di pistola a forma di penna ritrovata a terra". Il 28enne, senza fissa dimora, avrebbe dichiarato che il colpo sarebbe partito in via accidentale. Una tesi che avrebbe avuto il supporto del ferito, ricoverato in ospedale ma non in gravi condizioni: "Non penso che volesse spararmi". Le indagini sono a cura della polizia.