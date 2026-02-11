Spazzatrice stradale finisce in buca ... e ci rimane
Sul Pubblico Passeggio una voragine si è aperta nel marciapiedi dove stava lavorando il mezzo pubblico che è rimasto bloccato in attesa dei soccorsi
Redazione Online
|4 ore fa
La spazzatrice finita nella buca - © Libertà/Delpapa
Buche nell'asfalto formatesi con la pioggia, marciapiedi che cedono, pneumatici squarciati. Molti sono i piacentini finiti in trappola in questi giorni. A farne le spese, come si vede nella foto, anche una spazzatrice impiegata nella pulizia del Pubblico Passeggio. Il mezzo pubblico, nei pressi di via Alberici, è finito in una sorta di voragine apertasi sul marciapiedi che si affaccia sul Palazzetto dello Sport ed è rimasto bloccato in equilibrio precario.
