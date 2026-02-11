Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Spazzatrice stradale finisce in buca ... e ci rimane

Sul Pubblico Passeggio una voragine si è aperta nel marciapiedi dove stava lavorando il mezzo pubblico che è rimasto bloccato in attesa dei soccorsi

Redazione Online
|4 ore fa
La spazzatrice finita nella buca - © Libertà/Delpapa
La spazzatrice finita nella buca - © Libertà/Delpapa
1 MIN DI LETTURA
Buche nell'asfalto formatesi con la pioggia, marciapiedi che cedono, pneumatici squarciati. Molti sono i piacentini finiti in trappola in questi giorni. A farne le spese, come si vede nella foto, anche una spazzatrice impiegata nella pulizia del Pubblico Passeggio. Il mezzo pubblico, nei pressi di via Alberici, è finito in una sorta di voragine apertasi sul marciapiedi che si affaccia sul Palazzetto dello Sport ed è rimasto bloccato in equilibrio precario. 
Leggi anche

Gli articoli più letti della settimana