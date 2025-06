Sterpaglie in fiamme fanno chiudere il ponte Paladini e altre due strade

Due incendi scoppiati quasi contemporaneamente nel pomeriggio del 18 giugno hanno creato allarme e disagi in diverse zone della periferia di Piacenza. Un campo di sterpaglie secche in fiamme ha fatto accorrere i vigili del fuoco sul ponte Paladini dove il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di spegnimento. Analoga emergenza per l'incendio di sterpaglie in un campo tra via Martelli e via Lavelli (tra San Lazzaro e la Caorsana). I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia locale che hanno chiuso entrambe le strade per garantire la sicurezza e consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

Le sterpaglie in fiamme nei pressi del ponte Paladini (foto Brusamonti)