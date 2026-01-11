VIDEO - Prima il tamponamento, poi la fuga nei campi

Tamponano violentemente un furgoncino, mandando in ospedale il conducente, e poi scappano per i campi abbandonando l'auto. È accaduto lungo la strada del Colombarone a Castel San Giovanni. Una Fiat 500 di colore blu scuro ha tamponato violentemente un furgone di una ditta impiegata nei lavori del cantiere per l'ampliamento della logistica. Dai filmati si vede il furgone carambolare violentemente e poi fermarsi lato strada, di fianco ad un grosso bilico. Dalla Fiat 500 si vedono uscire prima due persone, apparentemente due ragazzi tra i 20 e i 30 anni, forse di origine nordafricana, e poi un terzo. Tutti e tre anziché soccorrere il conducente del furgone si dileguano nei campi. Uno addirittura si accende una sigaretta. L'auto, dopo i controlli effettuati dalla Polizia locale, è risultata essere stata noleggiata. Per ora dei tre nessuna traccia, mentre il conducente del furgone se l'è cavata con una prognosi di sette giorni.

Nel video pubblicato, per ragioni di privacy, è mostrato solo il tamponamento e non la successiva fuga.