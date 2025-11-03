Liberta - Site logo
Tragico incidente in una azienda a San Giorgio

Dalle prime informazioni si tratta di una persona di 64 anni, travolta da un muletto. Sul posto i soccorritori e l'eliambulanza

Redazione Online
|2 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Un tragico incidente in un ambiente di lavoro è successo nella tarda mattinata di lunedì 3 novembre a San Giorgio. Dalle prime informazioni una persona di 64 anni è stata travolta da un muletto all'interno di una ditta di materiali edili.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori co automedica, due ambulanze, l'eliambulanza e i carabinieri. Purtroppo inutili i tentativi di rianimazione.

