Trascinata da un'auto nella notte a Castello, donna ferita

Una donna è stata trascinata da un'auto per un centinaio di metri in corso Matteotti a Castel San Giovanni. Il grave episodio è avvenuto attorno a mezzanotte tra martedì 26 e mercoledì 27 agosto. Trasportata in ospedale, la giovane non sarebbe in pericolo di vita.

I contorni della vicenda sono da chiarire, ma in base alle prime testimonianze raccolte, due avventori del bar nel quale la giovane di origini cinesi lavora avrebbero lasciato il locale senza pagare. La donna avrebbe tentato di fermarli mentre i due cercavano di scappare a bordo di un'auto.

A quel punto, non si sa se per cause intenzionali o meno, la donna sarebbe rimasta incastrata e sarebbe stata trascinata per un centinaio di metri dall'auto in corsa. Più o meno all'altezza della galleria Braghieri la barista sarebbe riuscita a sganciarsi per poi cadere a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Pubblica Assistenza e il 118. Le indagini sono in corso.