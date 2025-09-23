Travolta in bicicletta da un furgone, grave una donna
L'incidente è avvenuto a metà mattina in viale Dante. La donna è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma
Redazione Online
|2 ore fa
Un momento dopo l'incidente avvenuto lungo viale Dante- © Libertà
Travolta da un furgone mentre transitava lungo viale Dante in sella alla sua biciletta. Sono gravi le condizioni di una donna di 82 anni che dopo le 10.30 di stamattina, martedì 23 settembre, è stata investita a poca distanza dalla rotatoria nei pressi delle strisce. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Piacenza e gli operatori della Pubblica assistenza Croce bianca e dell'automedica del 118.
La donna è stata trasportata d'urgenza alla piazzola della Galleana da dove con l'elisoccorso ha raggiunto in volo l'ospedale Maggiore di Parma.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Giovane imprenditore piacentino inaugura tre locali: il successo de “Il Piccolo Forno” di Petrit Moriseni
2.
Calciatore dell'Alseno precipita in un dirupo e muore sul Monte Penna
3.
Accoltellato sul Facsal un addetto degli stand del "Bel e Bon Festival"
4.
Trafitto all'addome durante una rissa notturna in centro: grave un 26enne