Travolta in bicicletta da un furgone, grave una donna

Travolta da un furgone mentre transitava lungo viale Dante in sella alla sua biciletta. Sono gravi le condizioni di una donna di 82 anni che dopo le 10.30 di stamattina, martedì 23 settembre, è stata investita a poca distanza dalla rotatoria nei pressi delle strisce. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Piacenza e gli operatori della Pubblica assistenza Croce bianca e dell'automedica del 118.

La donna è stata trasportata d'urgenza alla piazzola della Galleana da dove con l'elisoccorso ha raggiunto in volo l'ospedale Maggiore di Parma.