Trovato nella notte il fungaiolo disperso: ferito, interviene l'elisoccorso. VIDEO

E' stato trovato nella zona di Groppoducale, verso la mezzanotte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, il fungaiolo disperso sui monti di Santa Franca , nel territorio di Morfasso. L'uomo, un 45enne di Vigolzone, era in ipotermia e ferito alla testa, alla schiena e ad una spalla. Si trovava in una zona molto impervia, boschiva e con costoni rocciosi, e date le condizioni di salute si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Il fungaiolo è stato trovato dagli uomini del Saer, supportati delle squadre Saf e del distaccamento di Fiorenzuola. Con l'ausilio dei vigili del fuoco è stato aperto un varco tra gli alberi e i rami per consentire le operazioni di recupero; intanto l'equipe sanitaria ha stabilizzato il ferito e il personale del soccorso alpino ha predisposto un sistema di funi per far scendere la barella in uno spiazzo, dove è stata agganciata al verricello dell'eliambulanza. A quel punto il 45enne è stato trasportato in volo all'ospedale di Brescia.

Durante le operazioni di salvataggio è rimasto ferito anche un soccorritore, colpito ad un ginocchio da un sasso. E' stato portato anch'egli al nosocomio bresciano, e le sue condizioni no destano preoccupazioni.