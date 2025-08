Velox, per ora niente multe ma basta per rallentare

Box arancioni che spuntano qua e là, che spariscono e che poi ritornano. A Piacenza è in corso, dallo scorso febbraio, una sperimentazione inedita pensata per ridurre la velocità sulle strade urbane senza ricorrere - almeno per ora - a sanzioni. Due fasi distinte: nella prima, si è utilizzato un semplice sistema radar privo di box visibili; nella seconda, sono stati installati box arancioni rimovibili, piazzati a rotazione in undici diverse strade cittadine. Per ora la sola presenza è bastata a far diminuire la velocità media di 9 chilometri orari.