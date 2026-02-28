Via Emmanueli, «un'oasi verde sempre più degradata»
La denuncia del comitato di quartiere Belvedere: «Vialetti interni in pessime condizioni e parco giochi sporco e pericoloso»
Marcello Tassi
|4 ore fa
I giardini Giana Anguissola di via Emmanueli - foto Marcello Tassi
Dovrebbero essere un angolo verde dove anziani passeggiano, bambini giocano e le famiglie si incontrano. Un’oasi nel cuore del quartiere Belvedere. Eppure, oggi, a sentire i residenti, i giardini Giana Anguissola sembrano aver smarrito la loro pace. Il parchetto, situato tra via Emmanueli e via Arrigoni, è da tempo al centro delle segnalazioni del Comitato di quartiere Belvedere, la cui denuncia è chiara: «L’area versa in uno stato di degrado e incuria non più tollerabili».
Parigine divelte e abbandonate, bidoncini per la raccolta delle deiezioni canine malconci e lasciati a sé stessi, ma il problema principale, spiegano dal comitato, è la manutenzione dei vialetti interni.
