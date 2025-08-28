Violento scontro a Cortemaggiore, due feriti all'ospedale

Un violento scontro tra due furgoni è avvenuto a Cortemaggiore nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con un'ambulanza della Croce rossa, della Pubblica assistenza Cortemaggiore e un'automedica.

L'incidente è avvenuto nell'intersezione tra via Leopardi e la Starda provinciale 462 all'uscita dal centro abitato di Cortemaggiore in direzione San Pietro in Cerro.

Ancora da chiarire la dinamica. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri. Le due persone a bordo dei mezzi coinvolti fortunatamente non hanno riportato gravi ferite, ma sono state comunque trasportate in ospedale per accertamenti.