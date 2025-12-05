Disperso sullo Zovallo. Si cerca un 46enne
Sono ore di ricerche nel buio e nella neve per trovare un piacentino che non ha fatto rientro questa sera a casa. Rinforzi anche da Parma e dalla Liguria
Elisa Malacalza
|2 ore fa
I soccorritori sul posto dalle 19
Sono stati attivati questa sera verso le 19 i soccorsi in una zona particolarmente impervia, tra il passo del Tomarlo e il passo dello Zovallo, dove ancora c’è la neve ormai sciolta sulle altre cime.
Sul posto, i Vigili del fuoco, i Carabinieri, il Soccorso Alpino di Piacenza, ma anche da Parma e dalla Liguria, per i rinforzi, e la Croce Rossa.
Tutti hanno cercato per ore, nonostante il buio della montagna e dell’inverno, un uomo di 46 anni, piacentino, che non è tornato a casa ed è risultato disperso.
Dopo l’allarme diffuso da alcuni conoscenti e familiari, le squadre proseguono le ricerche.