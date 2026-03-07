Non solo fiori e miele, il Consorzio Salumi protagonista al Seminat

Anche la seconda giornata di rassegna ha confermato la bontà della formula delle tre fiere di primavera a Piacenza Expo. Apimell, Seminat e Buon Vivere hanno conquistato i piacentini in questa edizione 2026, che anima il fine settimana del quartiere fieristico. Battenti aperti e botteghini presi d'assalto per un appuntamento ormai imperdibile e per tutti i gusti, dal miele a l'apicoltura di Apimell a Seminat che rappresenta un vero e proprio paradiso per gli amanti del verde e del florovivaismo fino a Buon Vivere, che mette in vetrina le specialità enogastronomiche di tutte le regioni italiane, della Francia, ma soprattutto del territorio piacentino.

Tra i protagonisti il Consorzio Salumi DOP Piacentini che ha annunciato gli eventi più importanti dell'anno fra tradizione e anniversari da celebrare. «Siamo contenti, come ogni anno, di partecipare a questa manifestazione che porta persone da tutta Italia e ci permette così di far conoscere ancora di più i salumi piacentini – ha spiegato il presidente del Consorzio Roberto Belli – in questa occasione abbiamo deciso di presentare l'attività del 2026, dove è ovviamente compresa questa partecipazione ormai tradizionale, ma ce ne sono tante altre molto importanti. In ordine di tempo, a maggio saremo a Tutto Food a Milano, poi a luglio avremo la celebrazione dei primi trent'anni di assegnazione del marchio DOP ai salumi del territorio piacentino, quindi una campagna di informazione a livello nazionale sulle reti radiofoniche verso novembre e, non da ultima, la nostra Coppa d'Oro».

IL BILANCIO DELLA SECONDA GIORNATA DI SEMINAT, APOMELL, BUON VIVERE

E’ continuato anche nella seconda giornata d’apertura di Apimell, Seminat e Buon Vivere il trend positivo di visitatori già registrato ieri nella giornata inaugurale. Le tre fiere di primavera di Piacenza Expo dedicate all’apicoltura, al verde, alla natura e alle tipicità enogastronomiche italiane sono infatti state caratterizzate da un afflusso continuo, sia in mattinata che nel pomeriggio, di pubblico proveniente prevalentemente dalle regioni del nord Italia ma anche da Paesi oltre confine come Francia, Svizzera, Austria e Germania. Merito non solo di Apimell – da anni la più autorevole e importante mostra-mercato europea dedicata alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie per l’apicoltura – ma anche del crescente interesse per l’enogastronomia, tema centrale di Buon Vivere, e della ritrovata passione per il giardinaggio e l’orticoltura, da sempre nel Dna di Seminat. Molte presenze anche ai corsi pratici e ai laboratori organizzati dal Centro di formazione Tadini, in collaborazione con l’Istituto scolastico Raineri-Marcora, relativi alle tecniche di potatura per frutteti ed ulivi, all’utilizzo in sicurezza della motosega ma anche alla realizzazione di marmellate e confetture.

Molto partecipate anche le degustazioni guidate promosse dall’Osservatorio nazionale miele e dagli Ambasciatori del miele, che hanno dedicato un focus particolare proprio al miele delle nostre terre in collaborazione con l’Associazione provinciale apicoltori piacentini. «Le novità organizzative introdotte quest’anno – precisa il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – ci hanno permesso di compiere un ulteriore salto di qualità, portando nuovi visitatori soprattutto per Seminat, arricchita con un’apposita area esterna dedicata alla vita all’aria aperta, agli arredi e alle cucine da giardino, ma anche per Buon Vivere che rispetto al 2025 ha fatto registrare una crescita di espositori di quasi il 10%. L’eccellenza di Apimell, invece, viene confermata non solo dalla ricca parte espositiva con le migliori novità per rendere sempre più sostenibile ed efficiente l’attività apistica, ma anche da una programmazione convegnistica in grado di rispondere alle esigenze sia degli apicoltori professionali che degli hobbisti».