Operatori forestali: a Pianello è partito il corso di formazione

Sono 25 i partecipanti al corso per la formazione di professionisti del taglio e allestimento del legname organizzato a Pianello del Centro di formazione Vittorio Tadini. Al termine del corso i partecipanti potranno iscriversi all’Albo delle Imprese Forestali della Regione Emilia Romagna. Sono previste lezioni teoriche in aula a esercitazioni pratiche in bosco Tra i temi trattati: l’organizzazione della sicurezza e l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la pianificazione dell’intervento forestale e la lettura del suolo, le tecniche di abbattimento controllato e di direzionamento della caduta dell’albero, la sramatura, la depezzatura, l’allestimento del legname e la manutenzione della motosega. «L’obiettivo – dice il direttore del Centro Massimiliano Gobbi - è formare operatori consapevoli, capaci di lavorare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente».