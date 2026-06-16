Pietro Tagliabò, direttore generale del Consorzio Agrario Terrepadane

Pietro Tagliabò è il nuovo Direttore Generale della storica cooperativa. «Durante la riunione di ieri sera - ha spiegato il presidente Marco Crotti - abbiamo proceduto alla nomina del nuovo direttore generale - Pietro Tagliabò - che succede a Dante Pattini, che comunque continuerà a collaborare con il Consorzio come consulente».

Le priorità - spiegano inoltre dal Consiglio - saranno il rafforzamento del presidio tecnico, l’evoluzione dei servizi alle aziende agricole, la costruzione di nuove filiere, l’introduzione di soluzioni innovative concretamente applicabili in campo e il consolidamento della sostenibilità economica dell’organizzazione.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell’importante percorso costruito in questi anni e del ruolo che il Consorzio Agrario Terrepadane ricopre per il territorio. - ha dichiarato Tagliabò - So di poter contare su colleghi estremamente professionali, che già oggi rappresentano un patrimonio fondamentale per l’azienda. In un percorso di piena continuità con il lavoro svolto fino ad oggi, insieme lavoreremo per rafforzare ulteriormente il ruolo del Consorzio Agrario Terrepadane al fianco delle imprese agricole, non solo come fornitori di mezzi tecnici, ma come partner capaci di selezionare, verificare e accompagnare le soluzioni più adatte alle esigenze concrete degli agricoltori dei territori in cui operiamo».

Originario di una famiglia di risicoltori vercellese, Tagliabò - classe 1968 - si è laureato in Scienza Agrarie presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il percorso professionale del neodirettore generale si è poi sviluppato per quasi trent’anni nel settore agrochimico e sementiero, in un contesto internazionale, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino alla Direzione Vendite di Bayer CropScience. Un’esperienza che gli ha permesso di unire competenze tecniche, visione commerciale, disciplina dei numeri e capacità di lettura delle dinamiche del mercato agricolo.