Via Turbini, la piazzetta di Sant'Antonio ha perso smalto

Può una piazza di quartiere raccontare fenomeni in atto, su scala più ampia, in un’intera città o nazione? La “piazzetta”, a Sant’Antonio a Trebbia, sembrerebbe confermare l’ipotesi, testimoniando tre temi del nostro presente: le difficoltà delle piccole attività commerciali, l’invecchiamento della popolazione residente e un diffuso cambio di abitudini, specie nelle generazioni più giovani. All’apparenza, lo spazio pubblico tra via Einaudi e via Turbini è sempre lo stesso: in una zona residenziale, due aree verdi incorniciano un ampio selciato pedonale posto di fronte a un portico con negozi.

Nel giro di poco tempo, però, anche a detta dei residenti, si sono registrati cambiamenti silenziosi tanto quanto significativi. Al momento, ben tre delle sette vetrine presenti sotto i portici sono vuote. Il 2025 ha infatti segnato due importanti chiusure: il fruttivendolo, in seguito a pensionamento, e l’edicola-tabaccheria per cessata attività. Mentre, i locali dell’altrettanto storica panetteria, dopo che le precedenti titolari hanno trasferito la loro attività in provincia, si preparano a una riapertura sotto una nuova gestione.