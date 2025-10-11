Cortemaggiore, ok della Provincia per l'impianto fotovoltaico
Sarà realizzato su una superficie agricola, che costeggia l’autostrada, di oltre 33 ettari, di potenza complessiva installata di oltre 24 megawatt picco
Valentina Paderni
|1 ora fa
L'area dove ricadra l'impianto fotovoltaico a Cortemaggiore
La Provincia di Piacenza dà parere favorevole alla realizzazione del grande parco fotovoltaico in località Morlenzo-Morlenzetto a Cortemaggiore. Dopo aver dato l’ok al maxi impianto agri e fotovoltaico tra Monticelli e San Pietro in Cerro, l’ente sovracomunale concede il via libero anche per trasformare una superficie agricola, che costeggia l’autostrada, di oltre 33 ettari in area produttiva di energia da fonte solare, di potenza complessiva installata di oltre 24 megawatt picco, come da progetto presentato dall’azienda Iren Green Generation Tech.