Consiglio Veneto, via libera alle nomine relative a Veneto Sviluppo, Veneto Acque, Veneto Strade

Il Consiglio regionale del Veneto, durante la seduta odierna, ha eletto Fabio Salviato e Giuliano Fogliani, su indicazione del capogruppo Riccardo Barbisan (Lega-LV), Massimo Giorgetti, su indicazione del capogruppo Claudio Borgia (Fratelli d’Italia), e Tiziana Pettenuzzo, su indicazione del capogruppo Alberto Bozza (Forza Italia), nonché Francesca Lazzari, su indicazione del capogruppo Giovanni Manildo (Partito Democratico), quali componenti del Consiglio di amministrazione di Veneto Sviluppo. Successivamente, l’aula ha eletto Massimo Giorgetti alla carica di presidente, su indicazione del capogruppo Borgia.

Di seguito, su indicazione del capogruppo Borgia (FdI), il Consiglio ha designato Andrea Bertuzzo quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Studi Universitari di Vicenza (FSU Vicenza).

Successivamente, il Consiglio ha eletto Andrea Padoan e Annamaria Babetto, su indicazione del capogruppo Barbisan (Lega-LV), e Massimo Crosara, su indicazione del capogruppo Manildo (Pd), quali componenti effettivi del Collegio sindacale di Veneto Acque; l’aula ha poi eletto Andrea Padoan quale presidente del Collegio, su indicazione del capogruppo Barbisan. Luca Burighel, indicato dal capogruppo Barbisan, e Alberto Rossi, indicato dal capogruppo Manildo, rivestiranno la carica di componenti supplenti del medesimo Collegio. Gerardo Meridio, su indicazione del capogruppo di Fdi, Claudio Borgia, è stato designato amministratore unico di Veneto Acque.

Il Consiglio, inoltre, ha eletto Michele Genovese e Matteo Orlandi, su indicazione del capogruppo Barbisan (Lega-LV), e Ombretta Toldo, su indicazione del capogruppo Manildo (Pd), quali componenti effettivi del Collegio sindacale di Veneto Strade; l’assemblea ha poi eletto Michele Genovese quale presidente del Collegio, su indicazione del capogruppo Borgia (FdI). Davide Iafelice, indicato dal capogruppo Barbisan, e Andrea Burlini, indicato dal capogruppo Manildo, rivestiranno la carica di componenti supplenti del medesimo Collegio.

L’aula, infine, su indicazione del capogruppo Barbisan, ha eletto Cristel Isabel Marcon quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.

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