Progettazione culturale e turistica, torna Appennino Hack

Dopo la tappa di ottobre 2025 a Canossa, dedicata alla co-progettazione culturale e turistica con giovani e istituzioni locali, Appennino Hack prosegue il nuovo ciclo di iniziative nel 2026, focalizzato su competenze, politiche pubbliche, imprese e sviluppo territoriale per le aree montane dell'Emilia-Romagna. Il percorso prevede incontri in presenza e online, pensati per mettere in connessione giovani, professionisti, territori, università, imprese e comunità locali per stimolare idee concrete e nuovi modi di collaborare tra territori e comunità.

Il calendario: “Percorso per la valorizzazione delle aree montane – 2026 I giovani, le imprese e la montagna” mercoledì 25 febbraio dalle 8.30 alle 10.30 all'Università Cattolica di Piacenza – Aula Gamma; “Un confronto su nuove opportunità imprenditoriali, competenze e modelli di sviluppo per i territori montani” con Fabio Russo (Jamedia Comunicazione – progetti per il territorio), Emiliano Sampaolo (Eureca soc. coop.), Maddalena Scagnelli (Associazione Sentieri Sonori dal Po all'Appennino e Appennino Festival), Marco Bussone (UNCEM) e Francesco Monaco (IFEL – Fondazione ANCI) martedì 3 marzo dalle 8.30 alle 10.30 all'Università Cattolica di Piacenza – Aula Tau; “Le politiche territoriali per le Aree interne” mercoledì 11 marzo dalle 8.30 alle 10.30 all'Università Cattolica di Piacenza – Aula Gamma con Francesca Altomare (ART-ER), Vittorio Silva (Provincia di Piacenza), Giovanni Pattoneri (esperto di sviluppo locale per la montagna); Challenge laboratoriale regionale Appennino Hack 25 marzo dalle 8:30 al Laboratorio Aperto di Piacenza – Piazza Casali 10, esempi di startup per la montagna e indicazioni per l'ideazione di nuove proposte con Luca Piccinno (ART-ER) e Giovanni Pattoneri (esperto di sviluppo locale per la montagna), alle 9.30 si terrà la Challenge laboratoriale regionale Appennino Hack, momento centrale di sperimentazione e lavoro collaborativo.