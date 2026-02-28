Rottofreno, il parco "ortovoltaico" dà i primi frutti: 890mila euro
L’impianto in via Lampugnana ancora non c’è, ma la multinazionale che installerà i pannelli ha già pagato l’affitto per i prossimi 30 anni
Angela Zeppi
|3 ore fa
Il parco “ortovoltaico” tra San Nicolò e Rottofreno non è ancora nato, ma ha già fruttato al Comune 890mila euro, di cui 50mila incassati da tempo e il resto poche ore fa. L’importo che deriva dall’affitto di 96mila metri quadrati per 30 anni è subito spendibile. Spiega la sindaca Paola Galvani: «A differenza delle somme che devono aspettare il bilancio consuntivo per essere utilizzate, questa è considerata un’entrata straordinaria e a breve potremo fare una variazione di bilancio per far partire altri progetti e potenziare la manutenzione».
Il bando pubblico è stato vinto da Juwi energie rinnovabili, multinazionale che in 30 anni ha impiantato oltre 2.000 sistemi solari e oltre 1.300 impianti eolici. Nei giorni scorsi sono scaduti i due mesi di tempo per le osservazioni, che non sono arrivate.
