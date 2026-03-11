Salari più dignitosi, protesta SI Cobas a Castel San Giovanni
Il sindacato ha proclamato lo stato di agitazione e annunciato una manifestazione sul territorio nei confronti della Marr e del Gruppo Cremonini nel polo logistico
Mariangela Milani
|1 ora fa
Il sindacato S.I. Cobas annuncia l’intenzione di voler indire "una grande manifestazione nel territorio Piacentino" come atto di protesta nei confronti della ditta Marr, presente nel polo logistico di Castelsangiovanni e del gruppo Cremonini (di cui Marr fa parte), per rivendicare "salari dignitosi per i lavoratori, in un contesto di carovita sempre più pesante".
A Castelsangiovanni i lavoratori che aderiscono al sindacato S.I. Cobas sono in stato di agitazione. "Nel sito castellano è in corso una vertenza sindacale a causa del mancato rispetto degli impegni assunti dall’azienda nei confronti dei lavoratori" si legge in una nota stampa del sindacato.
I lavoratori chiedono "la compensazione della perdita salariale derivante dal passaggio dal contratto nazionale della logistica al contratto nazionale del commercio, il riconoscimento dell’indennità di 50 euro per il lavaggio delle tute, il pagamento degli scatti di anzianità maturati, il pieno riconoscimento di permessi, Rol ed ex festività, nonché l’adeguamento del livello contrattuale dal 5° al 4° livello".