Self-service e con display: nuova pesa pubblica a Borgonovo

Nella zona artigianale della Cà Verde è entrata in funzione una nuova pesa pubblica. Servizio che da circa vent'anni mancava a Borgonovo. Per realizzarla sono stati spesi 90 mila euro. Il “piatto” è lungo 18 metri. Adatto ad accogliere qualsiasi tipo di mezzo: dai trattori agli autoarticolati fino ad un massimo di 600 quintali. Non c’è più il “vecchio” casottino con la persona che fisicamente opera la pesata. Al suo posto c’è un display, perché la pesa è self service. Chi la utilizza fa tutto in autonomia. Servono carta di credito o bancomat e il costo delle pesate va dai due ai sei euro. Non ci sono limiti di orario: funziona h 24. Tutti i dati vengono stampati su di una ricevuta. Il luogo è facilmente accessibile dalla trafficatissima statale 412 basta seguire il cartello che indica “pesa pubblica”, in prossimità degli svincoli verso la Cà Verde.