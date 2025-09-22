«Esposto alla Corte dei conti contro il nuovo ospedale»

Un esposto alla Corte dei conti e una segnalazione all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) per bloccare il progetto di realizzare il nuovo ospedale in periferia a Piacenza. Sono le iniziative che ha deciso di intraprendere il comitato «Salviamospedale» a seguito dell’incontro che i rappresentanti dello stesso hanno avuto con il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali.

Durante l’incontro è stata analizzata la risposta data all’interrogazione che lo stesso consigliere forzista aveva rivolto alla giunta regionale nel maggio scorso. «Le giustificazioni addotte dall’Ausl di Piacenza e fatte proprie nella risposta al mio atto ispettivo dall’assessore regionale Fabi non chiariscono molti dei dubbi emersi sul progetto - ha dichiarato Vignali -. Permane il problema dell’incertezza sul reperimento dei fondi, anche a causa della previsione di un contributo da parte dei privati superiore alla metà del costo complessivo per ora stimato a 296 milioni. Peraltro, non sono nemmeno state date rassicurazioni sull’adozione di meccanismi che impediscano la lievitazione dei costi in corso d’opera com’è accaduto di recente per numerose opere pubbliche. Si rischia un enorme esborso di risorse pubbliche - prosegue Vignali - senza dare riscontri significativi e rapidi a Piacenza e provincia in termini di servizi sanitari. Il momento molto difficile della sanità dell’Emilia-Romagna sia in termini di decadenza della sua efficienza sia in termini di tenuta economica, con la Giunta di De Pascale che ha scelto di tartassare i cittadini per recuperare risorse, dovrebbe richiedere la massima attenzione nell’attivare progetti che rischiano fortemente di chiedere sforzi finanziari troppo esosi proprio perché difficilmente controllabili».

«Ringraziamo il consigliere Vignali per avere ascoltato le nostre osservazioni anche perché i nostri appelli ad Ausl e Comune di Piacenza per avere un confronto approfondito e trasparente sul miglior progetto da adottare per dare a Piacenza un ospedale adeguato alle sue esigenze non sono stati accolti - hanno aggiunto i membri del comitato -. Sempre grazie a Vignali siamo anche riusciti a far partecipe delle nostre istanze il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. Per noi la scelta del partenariato pubblico privato rimane sbagliata e non è stata attentamente valutata la convenienza di una ristrutturazione dell’attuale plesso ospedaliero. Infatti, la costruzione di un nuovo plesso sarebbe anche assolutamente incoerente con l’utilizzo recente di importanti finanziamenti pubblici per ammodernare reparti nell’attuale ospedale, come il polichirurgico e il pronto soccorso».