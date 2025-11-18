Ex Manifattura, nessun cambio di volumi e arriverà il quarto edifici per negozi

Erano così alti già in origine oppure no gli edifici in costruzione nella ex Manifattura Tabacchi? Sono cambiate nel tempo le volumetrie previste? Dagli atti non risultano mai cambiate, semmai diversamente distribuite. Più in altezza che in estensione. E a confermare che non ci sono state variazioni volumetriche è ancora una volta Mario Spezia che qui sta costruendo con Concopar. Fra l’altro manca ancora un quarto edificio più basso degli altri, lungo via Raffalda, previsto con presenza commerciale.

In questi giorni sono avanzate tante domande poste dal comitato dell’Infrangibile, intervenuto anche in passato sul destino dell’area, temendo il crescere di un complesso che scardina la natura del quartiere e che produrrà nuovi flussi di traffico. In consiglio comunale, la consigliera Sara Soresi proprio ieri ha invitato l’assessora Adriana Fantini ad incontrare i residenti in assemblea pubblica per spiegare esattamente cosa è successo, intanto ha presentato richiesta di accesso agli atti.

Ma cosa è successo? Conviene un riassunto, per quanto è dato sapere.