Fatma, madre coraggio in fuga su barcone e tir ha salvato la famiglia

Chiamalo coraggio, follia, o semplicemente amore. Fatma Soussi, classe 1990, tunisina, era fuggita nel maggio 2022 dal suo villaggio, vicino alla città di Monastir, per sottrarsi alle minacce di creditori violenti mentre suo marito era già scappato verso l’Italia immaginando che nessuno avrebbe messo le mani su una donna, una giovane madre incinta. Entrambi avevano perso il lavoro, e si erano indebitati per far fronte a importanti spese mediche. Incinta all’ottavo mese e con una bimba di due anni, in quel maggio ‘22, Fatma ha deciso col cuore: via da lì, in cerca di un futuro meno oscuro, e soprattutto in cerca del suo compagno di vita.

La bella notizia è che il suo coraggio, anche un po’ sfrontato, le ha regalato l’abbraccio della sua ricostituita famiglia. Grazie alle istituzioni, al Comune di Piacenza (servizio minori), al Cas della Protezione Giovane di Giuseppina Schiavi (che ieri le ha affidato la “valigia della speranza”, un riconoscimento a chi si avvia all’autonomia) , vive alle porte di Piacenza facendo la mamma al termine di un estenuante percorso di regolarizzazione, e il marito Mohamed - che nell’estate 2022 l’aveva incredibilmente rintracciata - lavora in fabbrica di metalmeccanico.

Una famiglia come tante, se non fosse per le pagine di vita che sembrano la cronaca di un dramma che avrebbe potuto essere.